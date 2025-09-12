Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 20:45
Вынесен приговор за жестокое убийство в Юрмале и осквернение тела
Мужчина получил 18 лет тюрьмы за жестокое убийство в Юрмале — он проник в дом через чердак, нанес жертве множественные ножевые ранения, а затем попытался скрыть преступление, сжигая тело в лесу.
Земгальский районный суд приговорил ремонтного рабочего к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за убийство и надругательство над трупом, сообщили в прокуратуре. Как сообщалось, убийство произошло в ночь на 16 апреля этого года в жилом доме в Юрмале, где обвиняемый временно проживал вместе с жертвой, выполняя ремонтные работы.
Используя люк, обвиняемый проник через чердак в ту часть дома, где жил убитый. Взяв нож из комода, обвиняемый нанес жертве не менее десяти ударов в грудь, шею, голову и руку, причинив тяжкие телесные повреждения, которые привели к его смерти.
Чтобы скрыть убийство, обвиняемый завернул труп в простыни и одеяла и отвез его на машине в лес в Тукумсском крае, где облил жидкостью и поджег.