Вынесен приговор за жестокое убийство в Юрмале и осквернение тела

Земгальский районный суд приговорил ремонтного рабочего к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за убийство и надругательство над трупом, сообщили в прокуратуре. Как сообщалось, убийство произошло в ночь на 16 апреля этого года в жилом доме в Юрмале, где обвиняемый временно проживал вместе с жертвой, выполняя ремонтные работы.