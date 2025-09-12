"Ребенок измазал йогуртом кресло в самолете, а мать молчала" - рассказ женщины вызвал бурные споры
"Это был худший опыт в моей жизни. Ребенок бил по переднему сиденью и чуть не ударил меня. Его мать во время полета ничего не делала, чтобы занять его", — поделилась в соцсети TikTok женщина. Правильно ли вела себя мать ребенка? Мнения разделились.
Пользовательница TikTok рассказала, что ей очень не повезло с соседями по рейсу. Женщина отмечает, что сама является матерью и поэтому позволяет себе комментировать поведение другой мамы. Чтобы было проще объяснить ситуацию, ребенка она назвала Спенсером.
По словам женщины, сначала Спенсер не хотел садиться рядом, но когда мать его уговорила, спустя некоторое время он начал бить по переднему сиденью. Женщина утверждает, что мальчику было около полутора лет.
«Его мать ничего ему не сказала», — подчеркнула женщина, добавив, что позже малыш начал играть с откидным столиком. «Я его понимаю. Ему было скучно, и он пытался развлечь себя. Чего я не понимаю — почему его мать о нем не позаботилась», — поделилась женщина, оказавшаяся в неприятной ситуации. Она недоумевает, почему мать не поиграла с ребенком, не дала ему, например, планшет или хотя бы не поговорила с ним. «Спенсер начал вытаскивать журналы, давать их мне, начал меня толкать и хлопать. Он явно просто хотел внимания», — рассказала женщина.
Мальчик также несколько раз вставал и прыгал на сиденье, чуть не задев соседку. По словам автора сообщения, она бы помогла матери занять ребенка, если бы видела, что та старается его усмирить. Но, по ее словам, мать только просила сына не бить и больше ничего не делала. В конце полета малыш измазал йогуртом столик и переднее сиденье. Мать его поведение никак не прокомментировала.
«Его мать, которой на вид было около 40–45 лет, выглядела очень уставшей и неподготовленной. Это был худший опыт путешествия с ребенком, а я со своими детьми летаю с пятимесячного возраста», — заключила женщина.
В комментариях многие отмечали, что давно бы сделали замечание матери Спенсера, так как ребенок мешал. Многих возмутило, что она не была готова к тому, что ребенку станет скучно и он захочет себя занять. Некоторые поделились своим опытом, подчеркнув, что всегда берут игрушки, чтобы избежать подобных ситуаций.
Однако были и такие, кто счел критику матери слишком жесткой. Один из комментаторов отметил, что совет дать ребенку планшет сомнителен: «Дети, которым дают планшеты, как раз так и ведут себя». Другой подчеркнул, что мать мальчика нельзя осуждать, ведь «никто не знает, через что она проходит». Также прозвучало мнение, что все осуждающие — «работоголики, не понимающие других».