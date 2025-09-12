"Ребенок измазал йогуртом кресло в самолете, а мать молчала" - рассказ женщины вызвал бурные споры

«Его мать ничего ему не сказала», — подчеркнула женщина, добавив, что позже малыш начал играть с откидным столиком. «Я его понимаю. Ему было скучно, и он пытался развлечь себя. Чего я не понимаю — почему его мать о нем не позаботилась», — поделилась женщина, оказавшаяся в неприятной ситуации. Она недоумевает, почему мать не поиграла с ребенком, не дала ему, например, планшет или хотя бы не поговорила с ним. «Спенсер начал вытаскивать журналы, давать их мне, начал меня толкать и хлопать. Он явно просто хотел внимания», — рассказала женщина.