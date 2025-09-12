Школьный автобус съехал в кювет.
Аварии и происшествия
Сегодня 16:02
В Кулдигском крае автобус с ехавшими на экскурсию школьниками попал в аварию
В пятницу, 12 сентября, в Скрундской волости Кулдигского края произошло дорожно-транспортное происшествие – школьный автобус съехал в кювет, сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию.
Авария случилась, когда школьники направлялись на мероприятие в Рудбаржский лес, организованное Latvijas valsts meži для учеников 6-х классов. По имеющейся у полиции информации, дети самостоятельно выбрались из транспортного средства, в происшествии никто не пострадал.
«В Государственную полицию поступила информация, что в Скрундской волости Кулдигского края произошло ДТП – автобус съехал в кювет. Внутри находились дети, однако они выбрались наружу, и на данный момент в распоряжении полиции имеется информация, что пострадавших нет. Полиция работает на месте происшествия и выясняет причины случившегося», — говорится в комментарии полиции.
Правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства аварии.