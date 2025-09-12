В Кулдигском крае автобус с ехавшими на экскурсию школьниками попал в аварию

«В Государственную полицию поступила информация, что в Скрундской волости Кулдигского края произошло ДТП – автобус съехал в кювет. Внутри находились дети, однако они выбрались наружу, и на данный момент в распоряжении полиции имеется информация, что пострадавших нет. Полиция работает на месте происшествия и выясняет причины случившегося», — говорится в комментарии полиции.