В субботу в Латвии потеплеет до +22 градусов

В ночь на субботу в Латвии местами пройдет кратковременный дождь, больше осадков будет в Курземе, где возможны грозы. Синоптики прогнозируют местами туман при слабом или умереннои южном ветре. Температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.