"Такого я в жизни не видел!" Латвиец в шоке от находки в лесу
Большой восторг у жителей Латвии в соцсетях вызвала невероятная находка Мариса в лесу — мужчина наткнулся на грибное место, которое буквально было усеяно лисичками. «Тут нужна коса», — радуется своей находке Марис.
«Друзья, я знаю, что лисичками уже никого не удивишь, но я сам в шоке. С детства хожу по грибы — дедушка с бабушкой всё показывали, учили. Но такого зрелища я не видел ни в одном сказочном фильме. Такого количества лисичек я никогда в жизни не встречал», — написал Марис в Facebook.
«Это всего лишь пять метров вглубь леса. Это просто безумие, что происходит. Уникальное место. Мне самому такое количество совсем не нужно, но посмотрите — это сумасшествие. Приезжайте, люди, в Аугшдаугавский край, берите косу и косите себе лисички», — отметил мужчина.
Люди в соцсети принялись кооментировать находку. «У нас тут тоже нож уже тупится от резки», — написал один мужчина. А Гита рассказала, что её «бабушка говорила: природа бушует, когда впереди голодный год». Мадара призналась, что тоже знает такое грибное место. «Там нужен вертолёт, чтобы всё вывезти из леса», — поделилась она.
Стоит добавить, что Мариса, похоже, преследуют грибы — мужчина неоднократно делился в соцсетях впечатляющими трофеями из леса, радуя своих подписчиков.