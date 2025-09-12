Из-за неопознанного летающего объекта самолет airBaltic из Вильнюса перенаправили в Ригу

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Совсем недавно, в ночь на 20 августа, в аэропорту Вильнюса пришлось приостановить авиасообщение из-за замеченного в столице дрона. Позднее директор компании Oro Navigacija Саулюс Батавичус указал, что реальной угрозы для аэропорта не было. А 28 июля в Вильнюсе был замечен дрон Gerbera, прилетевший из Беларуси, позже он был найден разбившимся на полигоне в Гайжюнай. Также 10 июля в Литву из Беларуси залетел еще один беспилотник Gerbera.