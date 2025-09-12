Из-за неопознанного летающего объекта самолет airBaltic из Вильнюса перенаправили в Ригу
Из-за неопознанного летающего объекта самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, который в четверг вечером выполнял рейс из Таллина в Вильнюс, не смог приземлиться в аэропорту Литвы и был перенаправлен в Ригу, сообщает портал Delfi.lt.
Представитель литовского государственного оператора аэропортов Lietuvos oro ostai Тадас Василяускас рассказал порталу, что специалист по авиационной безопасности аэропорта Вильнюса сообщил о подозрительном объекте в небе над аэропортом, поэтому было принято решение временно приостановить полёты. «Были привлечены и другие службы, которые никаких объектов не зафиксировали, поэтому работа аэропорта Вильнюса была возобновлена», — сказал Василяускас.
Пока аэропорт не принимал самолеты, рейс airBaltic из Таллина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. Информация о подозрительном объекте поступила около 21:00. Полеты были прерваны примерно на полчаса.
Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Совсем недавно, в ночь на 20 августа, в аэропорту Вильнюса пришлось приостановить авиасообщение из-за замеченного в столице дрона. Позднее директор компании Oro Navigacija Саулюс Батавичус указал, что реальной угрозы для аэропорта не было. А 28 июля в Вильнюсе был замечен дрон Gerbera, прилетевший из Беларуси, позже он был найден разбившимся на полигоне в Гайжюнай. Также 10 июля в Литву из Беларуси залетел еще один беспилотник Gerbera.