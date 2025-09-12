Палата представителей США спасла финансирование для стран Балтии

Представитель партии демократов, сопредседатель группы поддержки стран Балтии Салуд Карбахал в ходе дебатов в палате представителей США назвал потенциальное сокращение финансирования огромным подарком российскому диктатору Владимиру Путину и опасным сигналом для Кремля. Сторонники поправки подчеркнули, что страны Балтии давно потратили больше установленного НАТО минимального порога расходов на оборону и планируют в следующем году потратить на оборону более 5% ВВП. Конгрессмен-республиканец Майк Тернер отметил, что страны Балтии вложили в эту инициативу примерно 10 долларов на каждый выделенный США один доллар.