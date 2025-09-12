Проверка показала, что половина дизельных авто в Латвии не соответствует новым требованиям. Владельцам предстоят крупные расходы
В Риге провели бесплатную проверку сажевых фильтров у дизельных авто. Было проверено 160 автомобилей и результаты оказались печальными. Половина из машин не соответствует новым требованиям и не прошла бы техосмотр.
Как сообщают организаторы мероприятия, из проверенных 160 автомобилей четверть была старше 2013 года, на которые новые правила пока не распространяются. Однако результаты показали тревожную картину — половина всех машин, точнее 78 авто, не соответствуют требованиям, так как показатели фильтров превышали допустимую норму более чем в четыре раза.
«Если бы эти автомобили сегодня поехали на техосмотр, они просто не прошли бы проверку. И речь не только о бумагах или штрафах — это значит, что такие транспортные средства ежедневно создают гораздо больше загрязнения, чем разрешено», — указывают эксперты.
Акция выявила и другую проблему — нехватку знаний. Многие автовладельцы не знали, что новые требования касаются только машин моложе 2013 года. Большинство также не знало, что делать дальше, если автомобиль не сможет пройти техосмотр.
«Главная проблема — дизельные авто часто используются для коротких городских поездок, хотя они для этого не предназначены», — поясняют специалисты. В таких условиях бортовая система автомобиля не может выполнить регенерацию фильтра, то есть его прожиг, и фильтр забивается намного быстрее.
«Людям нужно понять, что дизель — не универсальное решение, в городе он становится дорогой проблемой».
Специалисты подчёркивают — простая замена сажевого фильтра не является решением. Если не устранена причина повреждения, то и новый фильтр прослужит недолго. «Неважно, покупаете ли вы оригинальный или альтернативный фильтр — если причина сохраняется, новый фильтр тоже вскоре выйдет из строя», — объясняют они.
Как уже писал Otkrito.lv, сажевые фильтры проверяют на техосмотре уже с 1 января 2025 года. Проверке подлежат легковые автомобили массой до 3,5 тонны, впервые зарегистрированные после 1 января 2013 года. Однако, в 2025 году предусмотрен переходный период: если будет выявлена повышенная концентрация вредных частиц в выхлопе, неисправность необходимо устранить до следующего осмотра. С 2026 года это потребуется сделать в течение одного месяца.
Замена сажевого фильтра или его установка обойдется недешево. Сам фильтр стоит 1000-3000 евро, плюс стоимость работы. На дизельных машинах ранее эти фильтры многие просто вырезали. Так что новый владелец машины может и не знать, что на его авто фильтра нет.