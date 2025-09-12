Проверка показала, что половина дизельных авто в Латвии не соответствует новым требованиям. Владельцам предстоят крупные расходы

Как уже писал Otkrito.lv, сажевые фильтры проверяют на техосмотре уже с 1 января 2025 года. Проверке подлежат легковые автомобили массой до 3,5 тонны, впервые зарегистрированные после 1 января 2013 года. Однако, в 2025 году предусмотрен переходный период: если будет выявлена повышенная концентрация вредных частиц в выхлопе, неисправность необходимо устранить до следующего осмотра. С 2026 года это потребуется сделать в течение одного месяца.