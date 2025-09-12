Бесплатный обед закончился: родителям в Саласпилсе придется доплачивать за питание в школах

С 2020 по 2024 год себестоимость одного приема пищи на ученика выросла примерно в 3,4 раза, информирует самоуправление. До сих пор Саласпилсское самоуправление полностью оплачивало обеды всем школьникам с 1 по 12 класс, однако сейчас ни одно соседнее самоуправление такой поддержки больше не оказывает. В Олайне, Ропажах и Риге действует 50% со-финансирование для 5–12 классов, а в Марупе его нет вовсе. В Огре и Кекаве у 10-12 классов также нет поддержки самоуправления.