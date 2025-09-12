Бесплатный обед закончился: родителям в Саласпилсе придется доплачивать за питание в школах
Саласпилсская дума решила с 1 ноября обеспечивать только 50% расходов на питание учеников 5–12 классов вместо прежних 100%, следует из информации на сайте самоуправления.
Софинансирование будет предоставлено учащимся, чьё задекларированное место жительства находится в административной территории Саласпилсского края и которые учатся очно в общеобразовательных учреждениях самоуправления с 5 по 12 класс. Самоуправление будет оплачивать 50% от стоимости питания за один прием пищи в день согласно расценкам поставщика услуг.
Решение принято после анализа данных о предоставлении питания в Саласпилсской 1-й средней школе и Саласпилсской основной школе, а также с учетом роста цен на услуги питания и других расходов на обеспечение качественного образования.
Анализ данных о посещаемости школ и количестве оплаченных порций показал, что самоуправление в течение учебного года переплачивает ориентировочно 65 000 евро за порции, которые родители не отменили.
Кроме того, такие неотмененные порции в системе e-klase приводят к значительному объему пищевых отходов, оплачиваемых из бюджета самоуправления.
С 2020 по 2024 год себестоимость одного приема пищи на ученика выросла примерно в 3,4 раза, информирует самоуправление. До сих пор Саласпилсское самоуправление полностью оплачивало обеды всем школьникам с 1 по 12 класс, однако сейчас ни одно соседнее самоуправление такой поддержки больше не оказывает. В Олайне, Ропажах и Риге действует 50% со-финансирование для 5–12 классов, а в Марупе его нет вовсе. В Огре и Кекаве у 10-12 классов также нет поддержки самоуправления.
Как и раньше, питание полностью будет оплачиваться ученикам 1–4 классов, а также учащимся из малообеспеченных и нуждающихся семей, многодетных семей, детям с инвалидностью и тем, кто находится под опекой или в приёмных семьях. Средства бюджета, которые больше не будут тратиться на оплату неиспользованных порций, направят на развитие образовательных учреждений и их инфраструктуры, а также на повышение качества образования.