Ни лучика солнца: Латвию ждет серая и дождливая неделя

Погоду будут определять циклоны с Атлантики, поэтому ожидается характерное для осени распределение осадков: меньше дождей прогнозируется в Латгале, Селии и на востоке Видземе, а наиболее частые и сильные дожди будут идти в Курземе и на западе Видземе. Дождь возможен каждый день. Иногда будет дуть порывистый ветер, особенно на побережье.