В Латвии
Сегодня 09:01
В пятницу температура воздуха местами не превысит +15 градусов
В пятницу местами в центральной и восточной части Латвии, где весь день будет пасмурно, температура воздуха не превысит +15 градусов, прогнозируют синоптики.
Наиболее солнечно и тепло днем будет в Курземе и на границе с Россией, где воздух прогреется до +19...+22 градусов.
Во многих регионах Латвии пройдут дожди, в Курземе и на западе Земгале возможны ливни с грозами. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - юго-западный.
В Риге ожидается пасмурная погода, временами пройдут дожди, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит всего +16...+17 градусов.