В соседней с Латвией стране люди часто лишают себя жизни. А что происходит у нас?
Как сообщает Eurostat, согласно последним данным в 2022 году в Европейском Союзе от суицида умерли 49 042 жителя всех возрастов, что соответствует стандартизованному показателю смертности в 10,6 случая на 100 000 человек.
По сравнению с 2021 годом число смертей в результате умышленного самоповреждения выросло на 1 696 случаев, а стандартизованный показатель составил в 2021 году 10,24 случая на 100 000 человек.
Однако по сравнению с 2011 годом, первым годом, за который доступны данные, число смертей от суицида снизилось в Европе на 10% (–5 581 случай). В 2011 году стандартизованный показатель смертности от суицида в ЕС составлял 12,4 случая на 100 000 человек.
Среди стран ЕС в 2022 году наибольший уровень смертности от суицида зафиксирован в Словении — 18,3 случая на 100 000 жителей, за ней следуют Литва (18,2) и Венгрия (16,7).
Наименьшие показатели зарегистрированы на Кипре (4,1 случая на 100 000 жителей), в Греции (4,6) и на Мальте (5,2).
В Латвии этот показатель составил 12,1 случаев суицида на 100 000 населения. Следует признать, что это довольно неплохо для нашей страны. У нас люди лишают себя жизни не только реже, чем в Литве, но также реже, чем в Эстонии (14,5) и в ряде куда более богатых, чем Латвия, стран. Например, этот показатель хуже во Франции (13,6), Финляндии (13,4), Швеции (12,5).
