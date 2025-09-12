В соседней с Латвией стране люди часто лишают себя жизни. А что происходит у нас?

В Латвии этот показатель составил 12,1 случаев суицида на 100 000 населения. Следует признать, что это довольно неплохо для нашей страны. У нас люди лишают себя жизни не только реже, чем в Литве, но также реже, чем в Эстонии (14,5) и в ряде куда более богатых, чем Латвия, стран. Например, этот показатель хуже во Франции (13,6), Финляндии (13,4), Швеции (12,5).