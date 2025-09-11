В Риге у станции "Земитаны" начали строить эскалаторы к мосту
В Риге в рамках строительства мобильного пункта «Земитаны» начаты работы по возведению эскалаторов, которые после реконструкции моста имени Йоргиса Земитана соединят железнодорожную платформу с мостом.
Рядом с железнодорожной станцией «Земитаны» в настоящее время строится конструкция для установки эскалаторов. Вскоре туда будут встроены подъемные механизмы, которые будут работать как на подъём, так и на спуск, соединяя станцию «Земитаны» с остановками общественного транспорта на мосту Йоргиса Земитана.
Эскалаторы предназначены для использования на открытом воздухе, их технические характеристики позволяют эксплуатацию и зимой. Их установка сделает передвижение удобнее, повысит доступность среды и обеспечит более быструю и комфортную связь с пунктами общественного транспорта. Кроме того, жители смогут пользоваться расположенными рядом лестницами и лифтами.
В районе железнодорожной станции «Земитаны» продолжается строительство инженерных коммуникаций, а вскоре начнётся устройство дорожного покрытия и тротуаров. На перекрёстке улиц Земитана и Александра Чака будет обустроен приподнятый перекрёсток с пешеходными переходами.
Со стороны торгового центра Domina большая часть запланированных строительных работ уже завершена, сейчас там ведутся работы по благоустройству территории, посадке зелёных насаждений и установке объектов инфраструктуры.
Всего на территории мобильного пункта будут построены 9 краткосрочных парковочных мест, 2 парковки для инвалидов, велопарковка на 82 велосипеда, питьевой фонтан, 11 скамеек, 3 урны, 3 лифта, 3 лестницы, 2 эскалаторные конструкции, общественный туалет. Также будут высажены 27 деревьев и более 3000 различных кустарников и растений.
Работы идут по графику, завершение строительства запланировано на весну 2026 года.