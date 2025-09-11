В Риге у станции "Земитаны" начали строить эскалаторы к мосту

Рядом с железнодорожной станцией «Земитаны» в настоящее время строится конструкция для установки эскалаторов. Вскоре туда будут встроены подъемные механизмы, которые будут работать как на подъём, так и на спуск, соединяя станцию «Земитаны» с остановками общественного транспорта на мосту Йоргиса Земитана.