Эстонцы перестали стоять в длинных очередях, чтобы попасть в РФ. Россиян это заинтриговало
На эстонской границе в Нарве уже несколько дней не наблюдается больших очередей в сторону России. Об этом сообщают российские СМИ.
Онлайн-камеры транслируют непривычно пустую площадь в Нарве, где обычно формировалась очередь к погранпереходу. Отсутствие очередей к российской границе в Нарве впервые заметили в минувшую пятницу, 5 сентября. Не было большого скопления людей перед Нарвским пунктом пропуска и в выходные, 6-7 сентября.
"А что происходит в Нарве в последнее время? Людей вообще нет", — пишут люди в тематических группах в соцсетях. Некоторые предполагают, что это связано с началом учебного года: жители Евросоюза стали реже ездить в отпуска, в том числе в Россию.
"Возможно, люди начали осваивать другие маршруты для поездок в Россию из Европы", — предположила одна из эстонских газет.
Очереди к пункту пропуска Нарва-1 на границе Эстонии и РФ с эстонской стороны стали обычным явлением с лета прошлого года. Очереди стали расти после решения властей Эстонии закрывать на ночь погранпереход, а люди отмечали, что в возникновении очередей виноваты "несуны" — жители Нарвы, зарабатывающие на переносе различных товаров из Эстонии в российский Ивангород.
Сообщалось о продаже мест в очереди, а один из финских путешественников рассказал о расценках "профессиональных очередников", которые берут с людей деньги за то, что стоят в очереди вместо них.
Большие очереди объясняли также тем, что эстонская таможня усилила досмотр всех пересекающих границу. Власти Эстонии заявляли, что не планируют облегчать пересечение границы с Россией из принципиальных соображений.