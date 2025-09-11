В Риге в пятницу ожидается пасмурная и дождливая погода, теплее +18 не будет

В Риге ночью и утром ожидается пасмурная и дождливая погода, позже возможны кратковременные дожди. Ночью сохранятся порывы южного, юго-восточного ветра до 15 метров в секунду, утром и днем ветер станет слабее. Температура воздуха будет колебаться у отметки +15 градусов, во второй половине дня потеплеет до +18 градусов.