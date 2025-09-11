Новую работу Бэнкси попытались стереть - возможно, это сделал сам художник под давлением властей

Бэнкси подтвердил авторство в Instagram, опубликовав фото мурала до его закрытия. Работа была быстро закрыта забором и охранялась, но HM Courts & Tribunals Service заявили о необходимости удаления из-за охранного статуса здания. Интересно, что стирал рисунок всего один человек, который к тому же носил маску. Некоторые думают, что это связано с тем, что работник боялся мести поклонников художника, однако есть и те, кто верит, что власти нашли самого Бэнкси, много лет хранящего свою анонимность, и под угрозой судебного преследования заставили уничтожать собствую картину.