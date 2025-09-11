Новую работу Бэнкси попытались стереть - возможно, это сделал сам художник под давлением властей
Анонимный уличный художник Бэнкси создал провокационный мурал на стене здания суда в Лондоне, изображающий судью, нападающего на протестующего, что вызвало общественный резонанс и быстрое удаление работы из-за охранного статуса здания и политической чувствительности темы.
На днях уличный художник Бэнкси создал мурал, изображающий судью, нападающего на протестующего с молотком, который был удален со стены здания суда в Лондоне через несколько дней после появления. Работа появилась на внешней стене Queen's Building в комплексе Royal Courts of Justice и быстро привлекла внимание общественности и властей.
На мурале протестующий лежит на земле с окровавленным плакатом, а судья в традиционном парике и мантии нависает над ним с молотком. Изображение трактуют как критику недавних репрессий против протестов в поддержку Palestine Action — кампании, запрещенной правительством Великобритании в июле 2025 года и признанной террористической организацией после повреждения активистами военной техники ВВС. Поддержка или участие в группе теперь карается законом.
Бэнкси подтвердил авторство в Instagram, опубликовав фото мурала до его закрытия. Работа была быстро закрыта забором и охранялась, но HM Courts & Tribunals Service заявили о необходимости удаления из-за охранного статуса здания. Интересно, что стирал рисунок всего один человек, который к тому же носил маску. Некоторые думают, что это связано с тем, что работник боялся мести поклонников художника, однако есть и те, кто верит, что власти нашли самого Бэнкси, много лет хранящего свою анонимность, и под угрозой судебного преследования заставили уничтожать собствую картину.
Тем не менее удалить стрит-арт полностью не удалось. Вместо картины, вызвавшей бурю обсуждений в соцсетях, на стене суда теперь изображен жуткий силуэт. Многие в соцсетях пишут, что попытка уничтожения вылилась в более эпичное произведение искусства.