Новое граффити Бэнкси в Лондоне почти сразу скрыли от глаз людей - что же на нем изображено?
На стене Королевского суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси, изображающее судью, избивающего протестующего, что вызвало бурные обсуждения на фоне недавних массовых задержаний активистов.
На стене здания Королевского суда в центре Лондона появилось новое граффити загадочного уличного художника Бэнкси, сразу привлекшее внимание и вызвавшее дискуссии. Работа изображает судью в традиционном парике и черной мантии, который заносит молоток, чтобы ударить протестующего, лежащего на земле. На плакате протестующего разбрызганы капли крови.
Хотя изображение прямо не отсылает к какому-либо конкретному событию, оно появилось всего через два дня после того, как в Лондоне задержали почти 900 человек во время массовой акции протеста против запрета деятельности активистской группы Palestine Action.
Бэнкси подтвердил авторство, опубликовав фотографию в своем аккаунте Instagram — именно так он обычно заявляет о новых работах. Подпись была лаконичной: «Royal Courts Of Justice. London». Граффити находится на внешней стене Queen’s Building, входящего в комплекс Королевского суда, и в настоящее время охраняется сотрудниками службы безопасности. На месте установлены пластиковые покрытия, металлические заграждения и камеры видеонаблюдения.
Очевидцы рассказали, что охрана прибыла ранним утром в понедельник, чтобы не позволить людям фотографировать работу. Один прохожий по имени Маттео выразил возмущение: «Я думаю, это отвратительно — просто взять и закрыть его. Они явно боятся реакции, которую это вызовет», — отметил он.