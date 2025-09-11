В Вильнюсе второй день продолжается тушение цистерн и резервуара с газом

В Вильнюсе в четверг утром продолжилось тушение цистерн и находящегося рядом резервуара с газом, которые загорелись почти сутки назад, в связи со снижением угрозы уменьшена опасная зона. Пожарные сообщают, что теперь жителям запрещено приближаться к очагу возгорания ближе, чем на 350 метров, тогда как в среду эта зона достигала километра.