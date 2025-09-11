В Вильнюсе второй день продолжается тушение цистерн и резервуара с газом
Во Вильнюсе продолжается тушение пожара на газонаполнительной станции, вспыхнувшего почти сутки назад. Опасная зона сокращена, но огонь всё ещё не локализован. Один человек пострадал, спасатели ищут "золотой вентиль".
В Вильнюсе в четверг утром продолжилось тушение цистерн и находящегося рядом резервуара с газом, которые загорелись почти сутки назад, в связи со снижением угрозы уменьшена опасная зона. Пожарные сообщают, что теперь жителям запрещено приближаться к очагу возгорания ближе, чем на 350 метров, тогда как в среду эта зона достигала километра.
8 LNG railway cars of Poland’s oil and gas giant PKN Orlen are on fire in Lithuania after a major explosion near Vilnius, Lithuania.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025
Russian drones and strange explosions hit Poland’s security interests on the same day.
Suspicious… pic.twitter.com/lblnKBmOui
«Руководитель спасательных работ принял утром решение сократить опасную зону до 350 метров. Мы сохраняем ограничение движения по улице Балтосёс Вокес, но открывается улица Киртиму, проще говоря, объездная дорога», — сообщил BNS в четверг представитель Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС) Донатас Гурявичюс.
По его словам, ночью продолжалось охлаждение резервуаров, расположенных рядом с очагом возгорания, чтобы предотвратить их возгорание, а очаги возгорания не изменились — горят газовые цистерны и один резервуар с газом.
Как сказал представитель ДПОС, пламя по сравнению с началом пожара ослабло, и пожарные постоянно ищут и закрывают найденные вентили резервуаров. «Мы надеемся найти тот золотой вентиль, который, если его закрыть, не только уменьшит подачу газа, но и остановит ее», — сказал Гурявичюс. По его словам, пожар пока не локализован.
Acht wagons van het Poolse bedrijf Orlen branden af in Vilnius. Deze nacht een drone en raket aanval, deze avond dit. Toeval of georganiseerde aanval? pic.twitter.com/4LhE7c7ouE— Filip Kaźmierczak (@KazmieczakFilip) September 10, 2025
Как сообщало агентство BNS, пожар на газонаполнительной станции на улице Балтосёс Вокес вспыхнул в среду утром. В результате инцидента пострадал один сотрудник, он был доставлен в больницу. В компании Orlen Lietuva BNS подтвердили, что загоревшиеся и взорвавшиеся цистерны принадлежат компании, а инцидент произошёл на территории предприятия Jozita в Балтойи Воке.