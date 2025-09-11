Инфраструктура Латвийского онкоцентра не ремонтировалась с 1986 года: устаревшие сети угрожают безопасности пациентов

На данный момент получено шесть предложений, действительных до 31 декабря 2025 года. Минимальная цена предложения составляет 63 681 010,91 евро (с НДС), стоимость квадратного метра - около 2500 евро, и это очень выгодная цена (для сравнения, в других проектах она достигает 5000-6000 евро), подчеркнул Плуме, добавив, что на данный момент найдены средства на первый этап реконструкции - 20,8 млн евро. Этого достаточно для реконструкции операционного блока и отделения интенсивной терапии ЛОЦ, после чего в здании будет восемь операционных с сопутствующими помещениями, отделение интенсивной терапии на шесть коек, а также вспомогательные и административные помещения. Будет заменено шесть лифтов, установлены новый лифт и отремонтированы две лестничные клетки.