Четверг будет очень ветреным - могут ломаться ветки и целые деревья

Самая ветреная погода будет в Курземе и Земгале. Могут ломаться ветки и некоторые деревья. Ветер начнет стихать ночью и утром в пятницу. Облачность усилится с юго-запада, дождь достигнет Курземе в четверг днем. Воздух прогреется до +20...+25 градусов.