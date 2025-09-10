В Вильнюсе горят восемь вагонов с газом, объявлена эвакуация

"По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения условий труда. Полиция ввела в действие план "Щит"", - сообщил журналистам в среду министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Огонь добрался до одного из стационарных резервуаров. Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) объявил об эвакуации людей в радиусе одного километра от него в связи с опасениями по поводу возможного очень мощного взрыва.