В Латвии
Сегодня 18:04
В четверг синоптики обещают ветреную погоду
По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии усилится юго-восточный ветер, скорость которого порывами достигнет 13-18 метров в секунду.
Самая ветреная погода ожидается в западной части страны. Ночью и в пятницу ветер постепенно стихнет. Ночью ожидается небольшая облачность, больше облаков будет в Курземе, где местами пройдет кратковременный дождь и возможны грозы. При умеренном юго-восточном ветре температура понизится до +13...+18 градусов, в восточных районах страны - до +11 градусов. В течение дня облачность усилится, и во второй половине дня в Курземе ожидается дождь. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге в четверг будет небольшая облачность, которая усилится, но осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра порывами днем составит до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет +17 градусов ночью и +23...+24 градуса днем.