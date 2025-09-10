В четверг синоптики обещают ветреную погоду

Самая ветреная погода ожидается в западной части страны. Ночью и в пятницу ветер постепенно стихнет. Ночью ожидается небольшая облачность, больше облаков будет в Курземе, где местами пройдет кратковременный дождь и возможны грозы. При умеренном юго-восточном ветре температура понизится до +13...+18 градусов, в восточных районах страны - до +11 градусов. В течение дня облачность усилится, и во второй половине дня в Курземе ожидается дождь. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.