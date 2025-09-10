ВИДЕО: в Албании хулиганы напали на болельщиков латвийской сборной по футболу
Перед матчем Албания–Латвия в Тиране на латвийских болельщиков напали подростки, пытавшиеся отнять флаг и шарфы.
Перед матчем сборных Албании и Латвии в албанской столице Тиране было совершено нападение на болельщиков латвийской футбольной сборной, подтвердил порталу Sportacentrs.com специалист Латвийской футбольной федерации (LFF) по безопасности и честной игре Константин Рубин.
Албанское издание euronews.al сообщает, что на латвийских болельщиков напали подростки, которые пытались отнять у них шарфы и флаг Латвии. Когда болельщики отказались отдать атрибутику, последовало физическое нападение. Двое пострадавших в результате нападения были доставлены в травматологическую больницу в Тиране.
Gjest antisportiv! Dhu*ohen tifozët letonezë nga disa të rinj— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 10, 2025
Tifozët e Letonisë janë dhunuar nga disa adoleshentë teksa shkonin drejt stadiumit. Euronews Albania ka siguruar pamje nga momenti i dhunës. Një grup tifozësh shqiptarë, donin t’u merrnin simbolet pic.twitter.com/tEVSBCOPu5
Мужская футбольная сборная Латвии во вторник в гостевом матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года проиграла Албании со счётом 0:1.