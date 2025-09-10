ВИДЕО: в Албании хулиганы напали на болельщиков латвийской сборной по футболу
фото: Скриншот видео
На латвийских болельщиков напали подростки, которые пытались отнять у них шарфы и флаг Латвии.
LETA / Otkrito.lv

Перед матчем Албания–Латвия в Тиране на латвийских болельщиков напали подростки, пытавшиеся отнять флаг и шарфы.

Перед матчем сборных Албании и Латвии в албанской столице Тиране было совершено нападение на болельщиков латвийской футбольной сборной, подтвердил порталу Sportacentrs.com специалист Латвийской футбольной федерации (LFF) по безопасности и честной игре Константин Рубин.

Албанское издание euronews.al сообщает, что на латвийских болельщиков напали подростки, которые пытались отнять у них шарфы и флаг Латвии. Когда болельщики отказались отдать атрибутику, последовало физическое нападение. Двое пострадавших в результате нападения были доставлены в травматологическую больницу в Тиране.

Мужская футбольная сборная Латвии во вторник в гостевом матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года проиграла Албании со счётом 0:1.

