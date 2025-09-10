ВИДЕО: новая министр здравоохранения Швеции потеряла сознание на своей первой пресс-конференции
Новая министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланна упала в обморок на пресс-конференции всего через несколько часов после вступления в должность.
В тот момент 48-летняя министр стояла рядом с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Эбой Буш, отвечая на вопросы журналистов, сообщают зарубежные СМИ.
Swedish Health Minister Elisabet Lann has collapsed during a press conference. No known condition as of yet. pic.twitter.com/SNIVANYlCX— Trending Now ON X (@TrendingNowVidz) September 9, 2025
В опубликованном в социальных сетях видео видно, как Ланна внимательно слушает выступление другого должностного лица, затем внезапно наклоняется вперед и падает на прозрачный столик, а затем вместе с ним на пол. Буш сразу бросилась к ней и повернула Ланну на бок, в то время как другие чиновники и журналисты спешили на помощь. Ланна на короткое время потеряла сознание, но вскоре вернулась на пресс-конференцию и пояснила, что происшествие связано со снижением уровня сахара в крови.
После короткой паузы министр покинула помещение, однако, похоже, серьезных травм не получила. Неизвестно, была ли ей оказана медицинская помощь. Пресс-конференция была прервана, а сессия вопросов отменена.
Элизабет Ланна была назначена министром здравоохранения в тот же день, когда ее предшественница Акко Анкарберг Йоханссон в понедельник подала в отставку. Ланна — давняя член Христианско-демократической партии и ранее работала в муниципальном совете Гетеборга.