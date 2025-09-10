ВИДЕО: новая министр здравоохранения Швеции потеряла сознание на своей первой пресс-конференции

В опубликованном в социальных сетях видео видно, как Ланна внимательно слушает выступление другого должностного лица, затем внезапно наклоняется вперед и падает на прозрачный столик, а затем вместе с ним на пол. Буш сразу бросилась к ней и повернула Ланну на бок, в то время как другие чиновники и журналисты спешили на помощь. Ланна на короткое время потеряла сознание, но вскоре вернулась на пресс-конференцию и пояснила, что происшествие связано со снижением уровня сахара в крови.