Рижская 1-я больница приглашает на бесплатную проверку родинок - ранняя диагностика может спасти жизнь
Меланома — одна из самых агрессивных опухолей кожи. Ежегодно в Латвии диагностируется более 200 случаев меланомы, и, к сожалению, примерно у 70 человек заболевание заканчивается летальным исходом. Ранняя диагностика — залог успешного лечения, поэтому 22 сентября Рижская 1-я больница приглашает жителей проверить родинки и позаботиться о своём здоровье.
Рижская 1-я больница приглашает жителей записаться на бесплатные проверки родинок, которые пройдут 22 сентября с 9 до 12 часов в Большом конференц-зале больницы, по адресу: ул. Бруниниеку, 5, корпус 2. Записаться на обследование можно в рабочие дни с 8 до 18 часов и по субботам с 9:30 до 15 часов, позвонив по единому информационному телефону 67366323. Предварительная запись обязательна.
Проверки будут проводить дерматологи больницы: Лига Гулбе, Арина Денисова, Наталья Постникова, Занда Клетниеце и Илона Маркевич. Во время обследования врачи попросят раздеться до нижнего белья, тщательно осмотрят кожные образования и будут использовать оптический дерматоскоп, позволяющий оценить их с десятикратным увеличением. Если будут обнаружены подозрительные образования, пациенту порекомендуют дополнительную диагностику и необходимое лечение.
Руководитель клиники дерматологии и заболеваний, передающихся половым путем, а также Центра псориаза Ингмарс Микажанc отмечает, что, говоря о родинках, люди обычно имеют в виду различные кожные образования — невусы, веснушки и другие. Однако в дерматологии родинка — это строго определенное образование с характерными дерматоскопическими признаками. Микажанc поясняет, что кожные опухоли в Латвии являются наиболее распространенной формой рака, и заболеваемость ими растет с каждым годом. При малейших подозрениях на изменения необходимо своевременно обращаться к дерматологу.
Ежегодно в Латвии регистрируется в среднем 215 случаев меланомы и более 1400 других злокачественных кожных опухолей, и заболевание ежегодно приводит примерно к 70 смертельным исходам. Рост заболеваемости отмечается и в более молодой возрастной группе — от 20 до 54 лет: ежегодно диагностируется в среднем 58 случаев меланомы и более 120 других опухолей кожи. В больнице отмечают, что в Европе распространенность меланомы составляет 10–12 случаев на 100 000 жителей.