Рижская 1-я больница приглашает на бесплатную проверку родинок - ранняя диагностика может спасти жизнь

Руководитель клиники дерматологии и заболеваний, передающихся половым путем, а также Центра псориаза Ингмарс Микажанc отмечает, что, говоря о родинках, люди обычно имеют в виду различные кожные образования — невусы, веснушки и другие. Однако в дерматологии родинка — это строго определенное образование с характерными дерматоскопическими признаками. Микажанc поясняет, что кожные опухоли в Латвии являются наиболее распространенной формой рака, и заболеваемость ими растет с каждым годом. При малейших подозрениях на изменения необходимо своевременно обращаться к дерматологу.