Средний чек растет, а клиентов меньше: как меняется рынок общественного питания в Латвии

Со ссылкой на исследование SKDS он рассказал, что в начале этого года среднестатистический житель Латвии тратил на обед в заведениях общественного питания 10,21 евро, что на 1,27 евро или 14,2 % больше, чем в начале 2024 года. "В то же время количество постоянных и частых посетителей заведений общепита уменьшилось, вероятно, из-за более высоких цен. До пандемии их было около 25-26% населения, сейчас - 19%", - сказал Ензис, ссылаясь на данные Центрального статистического управления.