Бабье лето сдает позиции: во второй половине недели - дожди и похолодание

В четверг юго-восточный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, в пятницу он стихнет, а в конце недели ожидается южный ветер от слабого до умеренного. Временами будут идти дожди, местами - ливни с грозами. Ожидается, что больше дождей выпадет в четверг вечером в Курземе и в ночь на пятницу в центральной части страны.