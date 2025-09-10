В среду местами пройдут кратковременные дожди

В целом по стране ожидается небольшая облачность, более пасмурно будет в Курземе. Немного усилится восточный, юго-восточный ветер - в порывах до 8-13 метров в секунду, под дождевыми облаками порывы ветра могут быть более сильными. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов.