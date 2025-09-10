"Не пил, просто уснул за рулем..." В окрестностях Кекавы водителям едва удалось избежать лобового столкновения

Как выяснилось, мужчина, сидевший за рулем, не находился в состоянии алкогольного опьянения — он просто уснул во время движения. Сам водитель признался, что помнит лишь участок дороги до Кекавы, а затем тот момент, когда внезапно потерял бдительность. К счастью, аварии удалось избежать, так как его машина съехала с дороги, не задев других участников движения.