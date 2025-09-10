"Не пил, просто уснул за рулем..." В окрестностях Кекавы водителям едва удалось избежать лобового столкновения
В минувшие выходные на подъездах к Кекаве несколько водителей пережили, по их собственным словам, леденящие кровь моменты. Со встречной полосы внезапно выскочил автомобиль Audi и едва не столкнулся лоб в лоб с другими машинами. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, и лишь чудом удалось избежать трагедии, сообщает передача "360TV Ziņas".
Как выяснилось, мужчина, сидевший за рулем, не находился в состоянии алкогольного опьянения — он просто уснул во время движения. Сам водитель признался, что помнит лишь участок дороги до Кекавы, а затем тот момент, когда внезапно потерял бдительность. К счастью, аварии удалось избежать, так как его машина съехала с дороги, не задев других участников движения.
Эксперты подчеркивают, что подобные ситуации — не редкость. По словам эксперта по безопасности дорожного движения CSDD Оскара Ирбитиса, примерно пятая часть дорожно-транспортных происшествий в Латвии связана с усталостью или проблемами со здоровьем водителей. Подобная статистика наблюдается и в Скандинавии. Особенно опасны так называемые «секундные сны», когда человек на несколько секунд отключается, оставаясь при этом за рулем.
Муниципальная полиция призывает водителей перед тем, как садиться за руль, всегда оценивать свое самочувствие. Усталость - не меньший риск, чем алкогольное опьянение.
Врачи подчеркивают, что 24 часа без сна приравниваются к двум промилле алкоголя в крови. Это означает, что уставший водитель может быть столь же опасен, как и пьяный.
Эксперты настоятельно рекомендуют не игнорировать признаки усталости и не откладывать отдых до последнего момента. Даже если до конечного пункта осталось совсем немного, безопаснее остановиться, размяться или даже немного вздремнуть. Такое решение может спасти жизнь как самому водителю, так и другим участникам дорожного движения.