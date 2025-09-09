Израиль нанес удар по столице Катара. СМИ сообщили, что убиты несколько руководителей ХАМАС
фото: Reuters / Scanpix
Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе.
В мире

Израиль нанес удар по столице Катара. СМИ сообщили, что убиты несколько руководителей ХАМАС

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Израиль нанес «точечный удар» по высшему руководству террористической организации ХАМАС. Об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

«Перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба среди гражданского населения, включая использование высокоточного вооружения и дополнительной разведывательной информации», — говорится в пресс-релизе.

В ЦАХАЛ не уточнили по какому региону был нанесен удар, однако, по данным Axios и Reuters, речь идет о Дохе — столице Катара. Катарский гостелеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ХАМАС утверждает, что целью нападения были участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщают Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники, в результате удара Израиля по Катару убиты несколько руководителей группировки. Среди них лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин и председатель политбюро организации Халед Машаль. Официально эту информацию пока не подтвердили ни представители группировки, ни Израиль, ни Катар.

Как отмечает Associated Press, руководство ХАМАС уже давно базируется в Катаре, который выполняет функцию посредника на переговорах с Израилем.

Темы

ИзраильХАМАСAssociated PressReutersВойна в ИзраилеЦАХАЛ

Другие сейчас читают