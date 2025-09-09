Израиль нанес удар по столице Катара. СМИ сообщили, что убиты несколько руководителей ХАМАС
Израиль нанес «точечный удар» по высшему руководству террористической организации ХАМАС. Об этом говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.
«Перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба среди гражданского населения, включая использование высокоточного вооружения и дополнительной разведывательной информации», — говорится в пресс-релизе.
В ЦАХАЛ не уточнили по какому региону был нанесен удар, однако, по данным Axios и Reuters, речь идет о Дохе — столице Катара. Катарский гостелеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ХАМАС утверждает, что целью нападения были участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Как сообщают Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники, в результате удара Израиля по Катару убиты несколько руководителей группировки. Среди них лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин и председатель политбюро организации Халед Машаль. Официально эту информацию пока не подтвердили ни представители группировки, ни Израиль, ни Катар.
Как отмечает Associated Press, руководство ХАМАС уже давно базируется в Катаре, который выполняет функцию посредника на переговорах с Израилем.