Израиль нанес удар по столице Катара. СМИ сообщили, что убиты несколько руководителей ХАМАС

Как сообщают Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники, в результате удара Израиля по Катару убиты несколько руководителей группировки. Среди них лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин и председатель политбюро организации Халед Машаль. Официально эту информацию пока не подтвердили ни представители группировки, ни Израиль, ни Катар.