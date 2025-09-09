Дом министерств отменяется! Денег на объединенный офис государственных учреждений сейчас нет

Правительство во вторник признало утратившим силу план создания объединенного офисного здания для государственных учреждений в Риге, на улице Элизабетес, 2, и бульваре Кронвалда, 6. В информационном отчете Министерства финансов говорится, что общая ориентировочная стоимость первого этапа создания офиса государственных учреждений на улице Элизабетес и бульваре Кронвалда оценивается в 61,481 млн евро без учета налога на добавленную стоимость. Учитывая, что возможности и приоритеты государственного бюджета в настоящее время не позволяют делать значительные капитальные вложения, правительство сочло эту задачу устаревшей.