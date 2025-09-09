Польша в четверг полностью закрывает границу с Беларусью

Власти Польши приняли решение закрыть погранпереходы на границе с Беларусью в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025" в ночь с 11 на 12 сентября. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.