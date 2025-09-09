Дональд Туск.
В мире
Сегодня 15:01
Польша в четверг полностью закрывает границу с Беларусью
Польша закроет границу с Беларусью в четверг в полночь по местному времени из-за военных учений «Запад», проходящих в Беларуси, заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск.
Власти Польши приняли решение закрыть погранпереходы на границе с Беларусью в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025" в ночь с 11 на 12 сентября. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.
"Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Беларусью, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями "Запад-2025" в ночь четверга на пятницу", - заявил Туск.