В среду ожидается теплая и ветреная погода - воздух прогреется до +26 градусов

Ближайшей ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами возможны туманы. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура опустится до +8...+14 градусов. День будет преимущественно солнечным, более облачно будет в Курземе, где на юго-западе ожидается дождь. Восточно-юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+26 градусов.