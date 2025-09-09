Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
В среду ожидается теплая и ветреная погода - воздух прогреется до +26 градусов
В среду на большей части Латвии будет малооблачно, немного усилится ветер, но день ожидается теплым, прогнозируют синоптики.
Ближайшей ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами возможны туманы. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура опустится до +8...+14 градусов. День будет преимущественно солнечным, более облачно будет в Курземе, где на юго-западе ожидается дождь. Восточно-юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+26 градусов.
В Риге 10 сентября прогнозируется легкая облачность, без осадков. Слабый восточный, юго-восточный ветер станет умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, в пригородах - до +12 градусов. Днем столбики термометров приблизятся к отметке +25 градусов.