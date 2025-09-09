Кто больше? В одном самоуправлении у исполнительного директора - целых 4 заместителя

Она также отметила, что министерство лишь «технически сравнило» количество занятых, поэтому для оценки результатов каждое самоуправление следовало бы анализировать отдельно. Может оказаться, что рост числа сотрудников в администрации самоуправления на самом деле означает оптимизацию, сказала Оша, в качестве примера приведя Резекненское самоуправление, где число работников в административном секторе увеличилось, однако это связано с централизацией функций, когда центральная администрация берет их на себя от учреждений.