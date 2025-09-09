Кто больше? В одном самоуправлении у исполнительного директора - целых 4 заместителя
Вентспилсское самоуправление — единственное в Латвии, где у исполнительного директора есть четыре заместителя, во вторник на заседании комиссии Сейма по государственным расходам и ревизии сообщила заместитель государственного секретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) по вопросам регионального развития Илзе Оша.
Депутаты во вторник обсуждали вызовы кадровой политики самоуправлений после завершения территориальной реформы. Илзе Оша на заседании подчеркнула, что все решения, связанные с кадровой политикой, находятся в автономной компетенции самоуправлений. Кроме того, в это время на самоуправления возложены новые обязанности, например, создание муниципальной полиции, формирование подразделений внутреннего аудита. Дополнительные человеческие ресурсы требуются также для гражданской защиты и устойчивости к кибератакам.
Она также отметила, что министерство лишь «технически сравнило» количество занятых, поэтому для оценки результатов каждое самоуправление следовало бы анализировать отдельно. Может оказаться, что рост числа сотрудников в администрации самоуправления на самом деле означает оптимизацию, сказала Оша, в качестве примера приведя Резекненское самоуправление, где число работников в административном секторе увеличилось, однако это связано с централизацией функций, когда центральная администрация берет их на себя от учреждений.
Собранные VARAM данные показывают, что у 11 председателей дум в Латвии есть один заместитель, в 23 думах — два заместителя, а три заместителя — в восьми думах.
В свою очередь, Вентспилс является единственным самоуправлением, где работают четыре заместителя исполнительного директора, а в Валмирском крае — три заместителя исполнительного директора. В большинстве самоуправлений — 28 — у исполнительного директора есть один заместитель, в семи — два заместителя, а в пяти местах исполнительные директора работают без заместителей.