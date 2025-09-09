Россия ударила по поселку в Украине в момент выдачи пенсий - погибли более 20 мирных жителей

Поселок Яровая расположен к северо-востоку от города Лиман на севере Донецкой области. В 2022 году он был под российской оккупацией, однако три года назад украинские военные отбили его. Около месяца назад в связи с российским наступлением сообщалось о начале эвакуации из посёлка, линия фронта сейчас в нескольких километрах от него.