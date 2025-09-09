Россия ударила по поселку в Украине в момент выдачи пенсий - погибли более 20 мирных жителей
Россия ударила по поселку Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли более 20 мирных жителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав шокирующее видео.
По его словам, атака пришлась в момент, когда местным жителям выдавали пенсии. Других подробностей он не привел. «Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Нужна реакция США. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати», — написал Зеленский, назвав удар "откровенно зверским".
По данным местной областной администрации, погиб 21 человек, еще столько же были ранены. Глава администрации Вадим Филашкин подтвердил, что погибли гражданские люди, и назвал действия России "чистым терроризмом".
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и местные власти, добавил он.
Поселок Яровая расположен к северо-востоку от города Лиман на севере Донецкой области. В 2022 году он был под российской оккупацией, однако три года назад украинские военные отбили его. Около месяца назад в связи с российским наступлением сообщалось о начале эвакуации из посёлка, линия фронта сейчас в нескольких километрах от него.