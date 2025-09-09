Гунтис Улманис вышел в свет со старшей дочерью. Между ней и ее младшей сестрой - 52 года разницы!

Как известно, у Гунтиса Улманиса, которому 13 сентября исполнится 86 лет, есть ещё две дочери от предпринимательницы Динии Лоры (42). Когда Динии было 23 года, а бывшему президенту — 66, на свет появилась дочь Гунвила (сейчас ей уже 18). А за несколько дней до 75-летия Диния подарила Улманису младшую дочь Катрину. Если подсчитать, то между старшей дочерью Гунтрой и младшей Катриной, которые являются единокровными сестрами, — 52 года разницы.