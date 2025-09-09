Гунтис Улманис вышел в свет со старшей дочерью. Между ней и ее младшей сестрой - 52 года разницы!
Пятый президент Латвии Гунтис Улманис вместе со своей старшей дочерью Гунтрой Улмане в минувшую пятницу присутствовал в Рижском Домском соборе на историческом богослужении благодарности, во время которого свой жезл сложил многолетний лютеранский архиепископ Янис Ванагс.
29 августа 2025 года в Рижском Домском соборе состоялось богослужение благодарности, завершившее 32-летнее служение Яниса Ванагса на посту архиепископа.
Как пишет журнал Kas Jauns, это был первый за долгие годы случай, когда экс-президент Латвии Гунтис Улманис появился на публичном мероприятии в обществе старшей дочери Гунтры, которая родилась в браке с Айной Улмане, когда Гунтису было 23 года. Четырьмя годами позже у пары родился сын Алвилс Улманис.
Как известно, у Гунтиса Улманиса, которому 13 сентября исполнится 86 лет, есть ещё две дочери от предпринимательницы Динии Лоры (42). Когда Динии было 23 года, а бывшему президенту — 66, на свет появилась дочь Гунвила (сейчас ей уже 18). А за несколько дней до 75-летия Диния подарила Улманису младшую дочь Катрину. Если подсчитать, то между старшей дочерью Гунтрой и младшей Катриной, которые являются единокровными сестрами, — 52 года разницы.
По информации, близкой к семье, у 62-летней Гунтры Улмане нет контактов с внебрачными сёстрами Гунвилой и Катриной. В то же время 85-летний Гунтис Улманис поддерживает тесные и тёплые отношения со всеми своими детьми. Но именно Гунтра является главным человеком, который заботится о пожилых родителях — Айне и Гунтисе в рижской квартире, для которых в силу проблем со здоровьем её помощь имеет большое значение.
Младшие дети же с удовольствием навещают отца в его загородном доме. С дочерью Гунвилой, которая мечтает стать актрисой, Улманис время от времени ходит в театр, а с младшей Катриной у него был первый публичный выход в ноябре прошлого года, когда он вместе с дочерьми и их мамой Динией посетил премьеру фильма «Земля, что поёт».