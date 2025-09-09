За державу обидно! В Латвии скоро закончатся таможенники - обучать некому и не за что

На данный момент ситуация такова: на первом курсе по программе подготовки таможенников имеется 35 бюджетных мест в бакалавриате, а еще 20 - в магистратуре (в прошлом году соответственно 30 и 25). Однако финансирования для качественной подготовки специалистов недостаточно. Формально бюджет программы РТУ составляет 760 000 евро в год, но по факту этих средств не хватает. "Мы обучаем будущих таможенников в лаборатории таможенного контроля на старом оборудовании, которое на практике уже не используется. Не можем даже найти 1000 евро, чтобы свозить студентов на восточную границу, где они могли бы своими глазами увидеть, как там работают таможенники", - обрисовал ситуацию Чеверс, добавив, что укомплектовать группы будущих таможенников сложно, а найти преподавателей, готовых работать за смехотворную зарплату, проблематично.