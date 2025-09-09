Эксперт об еще одной важной проблеме: "Мы очень близки к тому, чтобы нанести природе Латвии значительный ущерб"
Широкий резонанс в обществе и правящей коалиции вызвали поправки к Лесному закону, предложенные Министерством земледелия, которые предусматривают снижение возраста главной рубки для ряда древесных пород.
Для ели возраст вырубки планируется сократить на 30 лет — с 81 до 51 года, для сосны — со 101 до 81 года, для ряда других пород — с 71 до 51 года.
«Если мы хотим рубить молодые деревья — 50-летние, 70-летние, — это момент, когда у дерева наибольший прирост. То есть, если речь идёт только о заботе о климате, нам очень серьёзно нужно взвесить, в какой момент деревья рубить», — сказал в интервью передаче TV3 «900 sekundes» директор Всемирного фонда дикой природы в Латвии Янис Розитис.
Розитис отметил, что Всемирный фонд дикой природы сейчас работает с разными политическими партиями, чтобы объяснить «влияние ситуации». «Это решение очень серьёзное. Мы находимся очень близко к тому, чтобы нанести природе Латвии крайне значительный ущерб», — добавил Розитис.