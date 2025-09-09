Браже: Латвия может ввести национальный санкционный режим - ЕС нам не указ

Браже напомнила, что латвийский закон о международных и национальных санкциях действует с 2017 года, когда он был принят в ответ на ситуацию в Северной Корее. "Есть вещи, которые в европейском санкционном режиме могут измениться, и тогда потребуется применять санкции на национальном уровне", - сказала министр.