В Вецмилгрависе мужчина утонул у детской площадки

Местные также упоминают, что недавно в реке искали какого-то молодого мужчину, который прыгнул в воду и больше не всплыл. Удалось ли его найти, никто толком не знает. В Государственной пожарно-спасательной службе информации о ещё одном погибшем, извлечённом из воды в Вецмилгрависе, нет. В полиции уточняют, что возможного утонувшего мужчину ищут на Кундзиньсале.