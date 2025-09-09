В Вецмилгрависе мужчина утонул у детской площадки
В понедельник вскоре после полудня в Риге, в Вецмилгрависе, из воды был извлечён мёртвый человек. Похоже, мужчина отправился купаться, но по какой-то причине так и не выбрался на берег. Местные жители рассказывают, что это место у водоёма любят многие из окрестных жителей, но, к сожалению, здесь уже не раз происходили трагедии.
Оперативные службы собрались на улице Мелдру, у детской площадки Рижского свободного порта. В воде заметили тело человека, и пожарные, прибывшие первыми на место, вытащили мужчину на берег, сообщает «Degpunktā».
Медики констатировали смерть, а дальнейшие действия, в том числе установление личности мужчины, проведёт Государственная полиция.
«Здесь люди постоянно тонут, потому что пьют. Магазин рядом, все идут, берут, пьют и падают в воду. Ну что, так и есть», — рассказывает местный житель.
Местные также упоминают, что недавно в реке искали какого-то молодого мужчину, который прыгнул в воду и больше не всплыл. Удалось ли его найти, никто толком не знает. В Государственной пожарно-спасательной службе информации о ещё одном погибшем, извлечённом из воды в Вецмилгрависе, нет. В полиции уточняют, что возможного утонувшего мужчину ищут на Кундзиньсале.
Официального пляжа рядом с детской площадкой нет, однако местные признаются, что люди иногда купаются прямо там. Судя по одежде утонувшего, он, скорее всего, отправился купаться сознательно — на нём были только шорты.