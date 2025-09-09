Мы вас слушаем! Вскоре на каждом телефоне в России появится шпионское приложение Max
Уже с сентября все телефоны, продаваемые в России, обязаны быть оснащены приложением Max, которое якобы является альтернативой популярному мессенджеру WhatsApp. Есть только одна небольшая проблема — приложение позволяет Федеральной службе безопасности (ФСБ) России получать доступ к данным пользователей.
У разработанного в России приложения Max, так же как у китайского WeChat, отсутствует политика конфиденциальности, и это позволяет властям получать доступ к личной информации пользователей, например, к чатам, контактам владельца телефона, фотографиям и данным о местоположении.
Чтобы зарегистрироваться в Max, пользователю необходимо указать российский или белорусский номер телефона, для которого, в свою очередь, требуется государственный документ, удостоверяющий личность. Это означает, что любые данные будут отслеживаемы до конкретного человека. «Все, что вы будете делать в телефоне, будет доступно ФСБ», — отмечает живущий в эмиграции глава Общества защиты интернета России Михаил Климарев.
Хотя Max пока не достиг такой популярности, как WhatsApp (которым в России пользуются около 96 миллионов человек), а за ним следует Telegram с примерно 90 миллионами пользователей, у Max есть сильный сторонник — российское правительство. В июне этого года Владимир Путин подписал закон о создании «национального приложения», и вскоре после этого его разработку поручили российской технологической компании VK. Фактически компания контролируется газовым гигантом «Газпром» и Юрием Ковальчуком, одним из главных соратников Путина. А возглавляет ее сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
Тем временем российское агентство связи «Роскомнадзор» этим летом начало блокировать звонки через WhatsApp и Telegram. Хотя власти объясняют этот шаг как «попытку защитить пользователей от мошенников и террористов», представители WhatsApp заявили, что это попытка «нарушить право людей на безопасное общение».