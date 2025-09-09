Мы вас слушаем! Вскоре на каждом телефоне в России появится шпионское приложение Max

Хотя Max пока не достиг такой популярности, как WhatsApp (которым в России пользуются около 96 миллионов человек), а за ним следует Telegram с примерно 90 миллионами пользователей, у Max есть сильный сторонник — российское правительство. В июне этого года Владимир Путин подписал закон о создании «национального приложения», и вскоре после этого его разработку поручили российской технологической компании VK. Фактически компания контролируется газовым гигантом «Газпром» и Юрием Ковальчуком, одним из главных соратников Путина. А возглавляет ее сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.