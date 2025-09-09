Вильнюсский аэропорт вновь приостановил полеты из-за неопознанного объекта

На прошлой неделе полеты в Вильнюсском аэропорту также были приостановлены из-за поднятого в воздух беспилотника, заказанного компанией Teltonika. По этой причине военно-транспортный самолет Spartan с президентом Гитанасом Науседой на борту из Финляндии не смог приземлиться в Вильнюсе около получаса. Министерство транспорта и коммуникаций заявляет, что в настоящее время рассматривает вопрос о расширении бесполетных зон для беспилотников, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.