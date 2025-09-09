Вильнюсский аэропорт вновь приостановил полеты из-за неопознанного объекта
Сегодня утром Вильнюсский аэропорт временно приостановил полеты из-за зафиксированного неопознанного объекта, предположительно прилетевшего из Беларуси. Истребители НАТО были подняты в воздух, но визуального подтверждения угрозы не обнаружили.
«Литовские ВВС с помощью своих радаров зафиксировали неопознанный объект, движущийся из Беларуси в сторону Литвы. Сигнал также был кратковременно зафиксирован радарами наземных подразделений ПВО, однако визуального контакта не было», — сообщает Национальный центр управления кризисами (НЦУК).
В связи с этим истребители, выполнявшие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были задействованы с целью перехвата возможного приближающегося объекта. Однако, подлетев к предполагаемому радаром месту нахождения объекта, истребители визуально ничего не обнаружили. «Их радары также не зафиксировали никакого объекта, задание истребителям было отменено», — сообщает НЦУК.
По данным центра, около 9 утра все полеты были возобновлены, а влияние на работу аэропорта и полеты «было минимальным».
На прошлой неделе полеты в Вильнюсском аэропорту также были приостановлены из-за поднятого в воздух беспилотника, заказанного компанией Teltonika. По этой причине военно-транспортный самолет Spartan с президентом Гитанасом Науседой на борту из Финляндии не смог приземлиться в Вильнюсе около получаса. Министерство транспорта и коммуникаций заявляет, что в настоящее время рассматривает вопрос о расширении бесполетных зон для беспилотников, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Летом в Литву прилетели два российских беспилотника "Гербера", один из которых нес два килограмма взрывчатки. Ведутся досудебные расследования. Военные утверждают, что беспилотники, вероятно, использовались для атаки на Украину, но украинцы дезориентировали их с помощью средств радиоэлектронной борьбы.