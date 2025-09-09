Трагедия в жилом доме под Ригой: хозяйка погибла при пожаре, пока муж был на работе
В воскресенье около половины восьмого вечера спасатели получили вызов в Тирайне, где вспыхнул пожар на площади 190 квадратных метров. Почти четыре часа пожарные боролись с возгоранием повышенной опасности, осложнённым ограниченным доступом как к воде, так и к самому зданию. Во время тушения в доме был найден погибший человек.
Соседи в тот момент мирно проводили время во дворах, когда внезапно услышали взрывы. «Мне показалось, что взорвался баллон», — рассказал один из соседей.
Дома в округе расположены очень близко друг к другу, что создавало угрозу для соседей, однако в тот вечер ветера практически не было. Местный житель Гунтарс также поделился своими наблюдениями: «Всё произошло так… Скорее всего, из-за газа», — сказал он.
По словам соседей, в доме жила пара. Мужчина работает охранником и в момент пожара находился на суточном дежурстве. В доме была его супруга, которая погибла в огне. Внезапная трагедия потрясла мирный район.
Борьба с сильным пожаром доставила рижским спасателям особые трудности. Ближайший водоём для забора воды находился примерно в 500 метрах, к самому участку также было трудно подобраться, сообщает «Degpunktā».
Пожарные закончили работу на месте незадолго до полуночи. Версия о взрыве газового баллона, о которой говорят соседи, пока остаётся лишь предположением. Государственная полиция расследует причины пожара, унесшего жизнь женщины.