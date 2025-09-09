Трагедия в жилом доме под Ригой: хозяйка погибла при пожаре, пока муж был на работе

Дома в округе расположены очень близко друг к другу, что создавало угрозу для соседей, однако в тот вечер ветера практически не было. Местный житель Гунтарс также поделился своими наблюдениями: «Всё произошло так… Скорее всего, из-за газа», — сказал он.