Латвия борется за военное финансирование США, достигающее 100 млн долларов в год

Гатере сообщила, что поддержка США для Латвии составляет до 100 млн долларов в год. "Наш курс - увеличивать собственное финансирование обороны, вкладывать больше и самостоятельно заботиться о своей защите - оказался правильным, и мы должны его продолжать", - подчеркнула представитель Минобороны, отметив, что стратегическое партнерство Латвии с США в сфере обороны продолжается.