1,6 млн евро на ветер? Цифровое агентство планировало заново создавать уже готовый "цифровой кошелек"

К нововведению в 2023 году начали готовиться и в Латвии. Так как для подтверждения личности пользователя в цифровом кошельке будет использоваться электронная подпись, его разработку начал ЛГЦРТ, который администрирует продукты электронных подписей. Подключились также банк SEB, Рижский технический университет, Дирекция безопасности дорожного движения - чтобы изучить, как в цифровом кошельке можно будет пользоваться водительскими удостоверениями, документами об образовании и финансовыми услугами. Все это обошлось в 1,6 млн евро. Половину покрыла Европа. Полученный результат - это пилотный проект и разработанный код, чье соответствие требованиям подтвердили и в Брюсселе. Но 14 июля этого года в системе электронных закупок появилось объявление о том, что ГАЦР объявляет "совещание с компаниями" о "разработке, внедрении, развитии и содержании Европейского кошелька цифровой идентичности". И 27 августа ГАЦР опубликовало выводы и комментарии по поводу своего плана по подготовке цифрового кошелька. "Сухой остаток" из 25 страниц, написанных сложным техническим языком: агентство не намерено использовать результаты пилотного проекта, на который потрачено 1,6 млн, а собирается поручить ту же самую работу одному из ИТ-предприятий. В принципе - для того, чтобы делать то, что уже сделал ЛГЦРТ. Отвечающее за него Министерство сообщения по этому поводу находится в полном недоумении.