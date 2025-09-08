Рижская муниципальная полиция просит помочь в опознании человека на фотографии.
Полиция просит опознать велосипедиста, мешавшего движению троллейбуса в центре Риги
Рижская муниципальная полиция просит помочь опознать велосипедиста, который 18 августа этого года заблокировал движение водителю 17-го троллейбуса в центре Риги, создав затор и нарушив работу транспорта.
Полиция призывает внимательно рассмотреть фото, на котором запечатлен велосипедист, и в случае, если вы знаете этого человека, звонить по телефонам 67181204, 67181752 или отправлять информацию по электронной почте на адрес inara.tralla@riga.lv. Одновременно полиция приглашает откликнуться и самого велосипедиста.
По факту нарушения общественного порядка — несоблюдения общепринятых норм поведения, создания помех окружающим, работы учреждения или организации, а также возможной угрозы собственной или чужой безопасности — начат процесс об административном правонарушении.
За подобное нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на физическое лицо в размере до 500 евро.