Справка за 45 евро: планируется поднять цену на документ о звонке на 112
Правительство во вторник рассмотрит изменения в прейскуранте платных услуг Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), предусматривающие подорожание справки о получении звонка на единый номер экстренной помощи 112.
В настоящее время ГПСС предоставляет услугу «Подготовка справки, обработка информации и выдача документа о получении голосового звонка или SMS на единый номер экстренной помощи 112». Стоимость такого документа сейчас составляет 37,55 евро.
Министерство внутренних дел предлагает повысить цену до 45,88 евро в связи с ростом прямых и косвенных расходов.
В Латвии справка о вызове на 112 подтверждает факт обращения в экстренные службы (полицию, скорую помощь, спасателей-пожарных) и используется для доказательства экстренной ситуации, страховых выплат, юридических разбирательств или оправдания отсутствия на работе или учебе. В документе фиксируются дата, время и характер вызова.
Помимо повышения цены справки, изменения предполагают исключить из прейскуранта несколько видов платных услуг, которые не пользовались спросом или больше не будут предоставляться, в частности аренду специализированного транспортного средства ГПСС, аренду автолестницы и аренду лодки с транспортным прицепом.