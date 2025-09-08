Справка за 45 евро: планируется поднять цену на документ о звонке на 112

В Латвии справка о вызове на 112 подтверждает факт обращения в экстренные службы (полицию, скорую помощь, спасателей-пожарных) и используется для доказательства экстренной ситуации, страховых выплат, юридических разбирательств или оправдания отсутствия на работе или учебе. В документе фиксируются дата, время и характер вызова.