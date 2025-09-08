В Латвии
Сегодня 18:09
Во вторник в Латвии сохранится по-летнему теплая погода
Во вторник в Латвии будет тепло, но усилится облачность.
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков, со слабым и умеренным восточным, юго-восточным ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+16 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируется. Ночная температура составит около +16 градусов, в пригородах - до +13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.