Рекорд, на который больно смотреть: женщина босиком бежала 100-метровку по деталькам LEGO
Жительница Новой Зеландии Габриэль Уолл совершила невероятный подвиг, установив новый рекорд Гиннесса по самому быстрому преодолению 100-метровой дистанции босиком по рассыпанным деталям Lego.
Забег проходил в городе Крайстчерч на специально подготовленной трассе длиной 100 метров. Дорожка была покрыта 300 килограммами деталей Lego, которые пожертвовала некоммерческая организация Imagination Station. Эта организация использует детали конструктора для обучения детей основам робототехники и механики.
Рекордное время составило 24,75 секунды.
Габриэль серьезно готовилась к своему рекорду на протяжении двух месяцев. Женщина намеренно ходила босиком, чтобы нарастить мозоли на ступнях и подготовить ноги к болезненному испытанию. Она настолько серьезно подходила к тренировкам, что даже посетила свадьбу без обуви.
"Я горжусь тем, что смогла раздвинуть свои границы", - рассказала Уолл представителям Книги рекордов Гиннесса. Организаторы отметили, что мать двоих детей "вероятно, наступала на пластиковые кубики больше раз, чем может сосчитать". Во время забега Габриэль была в солнцезащитных очках. Как пошутили в Книге рекордов Гиннесса, очки нужны были, "чтобы скрыть слезы от боли при беге по всем этим деталькам Lego".
После успеха женщина призналась, что подумывает о новой рекордной попытке, но уже в категории сборки конструкций из Lego, а не бега.