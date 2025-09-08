Рекорд, на который больно смотреть: женщина босиком бежала 100-метровку по деталькам LEGO

"Я горжусь тем, что смогла раздвинуть свои границы", - рассказала Уолл представителям Книги рекордов Гиннесса. Организаторы отметили, что мать двоих детей "вероятно, наступала на пластиковые кубики больше раз, чем может сосчитать". Во время забега Габриэль была в солнцезащитных очках. Как пошутили в Книге рекордов Гиннесса, очки нужны были, "чтобы скрыть слезы от боли при беге по всем этим деталькам Lego".