"Даже в позднем СССР такой угрозы не было": латышский язык стремительно теряет позиции среди молодежи
Историк Валдис Клишанс в своей колонке на портале Pietiek.com выразил обеспокоенность положением латышского языка в молодежной среде. По его словам, английский язык все активнее вытесняет латышский из повседневного общения подростков и студентов.
«Я думаю, что только те, кто ежедневно общается с молодежью в среде, где их больше всего — в школах и вузах, понимают, какая сейчас ситуация с соотношением латышского и английского языков в бытовом общении. Я бы сказал: она драматическая, а скоро станет катастрофической!» — пишет Клишанс.
Он напоминает, что даже в поздний советский период латышский язык не был под такой угрозой. «Тогда у нас было чрезвычайно много русизмов, но между собой мы все же говорили по-латышски. В школе или университете никому и в голову не приходило обсуждать спортивные, музыкальные или политические вопросы по-русски», — отмечает публицист. Сегодня же, по его наблюдениям, примерно половина разговоров подростков во время перемен происходит на английском. Более того, есть компании, которые общаются исключительно на английском языке. Молодые люди сами признаются:
«По-латышски невозможно выразить эмоции», «Я думаю по-английски», «Мы весь день живем в англоязычной среде, нам негде говорить по-латышски», «Мы пока еще говорим по-латышски, но в основной школе уже только по-английски».
При этом чувство принадлежности к стране у молодежи сохраняется. На вопрос, кого они поддерживали в субботу в 18:00 [во время важного спортивного соревнования], ребята ответили: «Конечно, мы за Латвию, ведь это наша страна, мы — латыши, это же Латвия.» А когда речь зашла о критериях патриотизма, они уверенно сказали: «Гражданство, культура и латышский язык». Однако, когда Клишанс обратил внимание, что при нынешних темпах англицизации латышский язык, а вместе с ним и латвийское культурное пространство могут исчезнуть за две-три поколения, подростки впервые задумались. «Мы никогда о такой опасности не думали! Вы правы», — признались они. По мнению публициста, главная проблема в том, что эта тема почти не поднимается в средствах массовой информации. Для молодежи, по сути, ее как будто не существует.
Автор также обратил внимание на засилье англицизмов в спортивной журналистике. «Сегодня утром я слушал спортивные новости на Latvijas Radio 1 и читал несколько блогов, где патриотически настроенные баскетбольные эксперты перед решающей игрой снова говорили о транзишенах, пик-н-роллах, оффенсив плеях, дифенсах, путбеках, рибаундах, коучах и так далее», — пишет он.