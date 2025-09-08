"Даже в позднем СССР такой угрозы не было": латышский язык стремительно теряет позиции среди молодежи

При этом чувство принадлежности к стране у молодежи сохраняется. На вопрос, кого они поддерживали в субботу в 18:00 [во время важного спортивного соревнования], ребята ответили: «Конечно, мы за Латвию, ведь это наша страна, мы — латыши, это же Латвия.» А когда речь зашла о критериях патриотизма, они уверенно сказали: «Гражданство, культура и латышский язык». Однако, когда Клишанс обратил внимание, что при нынешних темпах англицизации латышский язык, а вместе с ним и латвийское культурное пространство могут исчезнуть за две-три поколения, подростки впервые задумались. «Мы никогда о такой опасности не думали! Вы правы», — признались они. По мнению публициста, главная проблема в том, что эта тема почти не поднимается в средствах массовой информации. Для молодежи, по сути, ее как будто не существует.